Joao Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Vitor 28 Mayıs 2000 tarihinde Montes Claros şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Vitor Moreira Dos Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Vitor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D2PSports yapmaktadır. Joao Vitor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Vitor'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Vitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joao Vitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Vitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Coritiba FC B

25 Ocak 2022 yılında Linense-SP

18 Temmuz 2022 yılında Coritiba FC B

26 Ağu 2022 yılında Joinville-SC

23 Kasım 2022 yılında Coritiba FC B

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Joao Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Vitor şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.