Joao William kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao William Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao William adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao William Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao William 11 Haziran 1996 tarihinde Estância şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Alves de Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao William Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maracana-Minsk yapmaktadır. Joao William, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao William'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao William Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/williamalexandra1/

Joao William Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao William isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao William Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao William futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2016 yılında Juventude

12 Temmuz 2016 yılında Concórdia-SC

14 Mart 2017 yılında Luverdense

29 Haziran 2018 yılında Goiás EC

2 Ocak 2019 yılında Santa Cruz

1 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2020 yılında Rukh

23 Ocak 2022 yılında Ingulets

31 Mart 2022 yılında Dinamo Minsk

30 Haziran 2022 yılında Ingulets

20 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

30 Haziran 2023 yılında Ingulets

Joao William Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao William şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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