Joaquin Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Aguirre 24 Temmuz 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Aldair Aguirre Luza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Aguirre Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Aguirre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joaquin Aguirre'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Aguirre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JoaquinAguirreL

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http://www.instagram.com/joaquinaguirrel/

http://www.facebook.com/JoaquinAguirreOficial

Joaquin Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Joaquin Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Universitario

1 Ocak 2018 yılında Rosario FC

1 Ocak 2019 yılında Alianza UDH

5 Eylül 2019 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2020 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

Joaquin Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Aguirre şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Joaquin Aguirre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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