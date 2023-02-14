Joaquin Ardaiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Ardaiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin Ardaiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin Ardaiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joaquin Ardaiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Ardaiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Ardaiz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Ardaiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Ardaiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Ardaiz 11 Ocak 1999 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Matías Ardaiz de los Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Ardaiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Joaquin Ardaiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Ardaiz'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Ardaiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/joaquinardaizofficial/

Joaquin Ardaizboyu ve yaşı kaç

Joaquin Ardaiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Ardaiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joaquin Ardaiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Ardaiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Danubio FC

16 Ocak 2017 yılında Tanque Sisley

17 Ocak 2017 yılında Danubio FC

30 Haziran 2017 yılında Tanque Sisley

28 Ağu 2017 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2018 yılında Tanque Sisley

16 Ağu 2018 yılında FC Chiasso

17 Ağu 2018 yılında Frosinone

31 Aralık 2018 yılında FC Chiasso

8 Şubat 2019 yılında Vancouver

31 Aralık 2019 yılında FC Chiasso

19 Ağu 2020 yılında FC Lugano

28 Temmuz 2021 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2022 yılında FC Luzern

2 Şubat 2023 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2023 yılında FC Luzern

Joaquin Ardaiz kimdir

Joaquin Ardaiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Ardaiz şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saladero de Salto, Danubio FC (2010-2015)

Joaquin Ardaiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joaquin Ardaiz nereli

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