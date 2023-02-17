Joaquin Arzura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Arzura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin Arzura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin Arzura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joaquin Arzura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Arzura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Arzura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Arzura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Arzura 18 Mayıs 1993 tarihinde Campana şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Arzura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Joaquin Arzura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Arzura'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Arzuraboyu ve yaşı kaç

Joaquin Arzura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Arzura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joaquin Arzura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Arzura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tigre

7 Ocak 2016 yılında River Plate

26 Temmuz 2017 yılında Osasuna

30 Haziran 2018 yılında River Plate

16 Temmuz 2018 yılında UD Almería

22 Ocak 2019 yılında River Plate

23 Ocak 2019 yılında Nacional

30 Haziran 2019 yılında River Plate

1 Ağu 2019 yılında Huracán

30 Haziran 2020 yılında River Plate

17 Eylül 2020 yılında Panetolikos

30 Haziran 2021 yılında River Plate

28 Temmuz 2021 yılında Instituto AC

2 Şubat 2023 yılında Quilmes

Joaquin Arzura kimdir

Joaquin Arzura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Arzura şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Atlético Tigre

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Joaquin Arzura nereli

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