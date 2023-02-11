Joaquin Bigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Bigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Bigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Bigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Bigo 13 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Bigo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Bigo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquin Bigo'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Bigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Bigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Bigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Bigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Estudiantes RC

6 Haziran 2022 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes RC

Joaquin Bigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Bigo şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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