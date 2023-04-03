Joaquin Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Cabrera 4 Haziran 2001 tarihinde Lincoln şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Cabrera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASTON SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquin Cabrera'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Sarmiento II

Joaquin Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Cabrera şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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