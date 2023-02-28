Joaquin Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Delgado 28 Nisan 2003 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Alfonso Delgado Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Delgado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Delgado, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joaquin Delgado'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Delgado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/joaquindelgadooo

http://www.facebook.com/kfdkfdjfdsf

Joaquin Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Joaquin Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında AD Cantolao

Joaquin Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Delgado şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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