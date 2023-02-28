Joaquin Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Garcia 6 Mayıs 1999 tarihinde Puerto Octay şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Andrés García Epull şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Joaquin Garcia'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Audax Italiano

1 Mart 2021 yılında AC Colina

31 Aralık 2021 yılında Audax Italiano

Joaquin Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Garcia şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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