Joaquin Gho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Gho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Gho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Gho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Gho 14 Mayıs 2003 tarihinde Lincoln şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Gho Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquin Gho'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Gho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Gho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Gho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Gho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CA Sarmiento II

Joaquin Gho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Gho şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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