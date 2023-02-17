Joaquin Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Gimenez 13 Ağu 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Joaquin Gimenez Balocco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Gimenez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G&G13 Sport AG yapmaktadır. Joaquin Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Joaquin Gimenez'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Gimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joacojgb_/

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Joaquin Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Joaquin Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Team Ticino U21

7 Temmuz 2021 yılında FC Chiasso

17 Ocak 2022 yılında AS Novazzano

30 Haziran 2022 yılında FC Chiasso

13 Ağu 2022 yılında SC YF Juventus

Joaquin Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Gimenez şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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