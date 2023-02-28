Joaquin Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Gonzalez 6 Ağustos 2001 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Esteban González Saavedra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Joaquin Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquin Gonzalez'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2021 yılında Curicó Unido

Joaquin Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Gonzalez şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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