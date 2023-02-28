Joaquin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Gutierrez 4 Temmuz 2002 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Ignacio Gutiérrez Jara şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Gutierrez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Joaquin Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joaquin Gutierrez'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joaquin Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Huachipato

Joaquin Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Gutierrez şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Joaquin Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.