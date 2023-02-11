Joaquin Hass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Hass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Hass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Hass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Hass 27 Mart 1998 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Fabricio Hass şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Hass Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Hass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Hass'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Hass Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Hass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Hass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Hass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Colón II

1 Temmuz 2019 yılında CA Colón

24 Şubat 2022 yılında Central Norte

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

Joaquin Hass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Hass şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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