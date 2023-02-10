Joaquin İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin İbanez 5 Eylül 1996 tarihinde Venado Tuerto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Bautista Ibáñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin İbanez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Joaquin İbanez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin İbanez'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Lanús II

28 Temmuz 2016 yılında Los Andes

30 Haziran 2017 yılında Lanús II

3 Ağu 2017 yılında Arsenal Sarandí

22 Ocak 2018 yılında Arsenal FC II

2 Ağu 2018 yılında Almirante Brown

8 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

2 Ocak 2023 yılında CA Colón

Joaquin İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin İbanez şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Joaquin İbanez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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