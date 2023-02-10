Joaquin İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin İbanez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joaquin İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin İbanez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin İbanez 5 Eylül 1996 tarihinde Venado Tuerto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Bautista Ibáñez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin İbanez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Joaquin İbanez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin İbanez'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin İbanezboyu ve yaşı kaç

Joaquin İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Joaquin İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Lanús II

28 Temmuz 2016 yılında Los Andes

30 Haziran 2017 yılında Lanús II

3 Ağu 2017 yılında Arsenal Sarandí

22 Ocak 2018 yılında Arsenal FC II

2 Ağu 2018 yılında Almirante Brown

8 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

2 Ocak 2023 yılında CA Colón

Joaquin İbanez kimdir

Joaquin İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin İbanez şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Joaquin İbanez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joaquin İbanez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?