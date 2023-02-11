Joaquin İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin İbanez 18 Temmuz 1995 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Amadeo Ibáñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin İbanez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin İbanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin İbanez'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Joaquin İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Chacarita II

1 Temmuz 2016 yılında Chacarita Jrs

4 Eylül 2020 yılında Club Flandria

1 Ocak 2023 yılında All Boys

Joaquin İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin İbanez şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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