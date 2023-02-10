Joaquin İndacoechea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin İndacoechea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin İndacoechea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin İndacoechea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin İndacoechea 8 Eylül 2000 tarihinde Lobería şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin İndacoechea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Joaquin İndacoechea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 4 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Joaquin İndacoechea'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Joaquin İndacoechea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin İndacoechea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin İndacoechea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin İndacoechea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2019 yılında Aldosivi

Joaquin İndacoechea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin İndacoechea şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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