Joaquin Laso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Laso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Laso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Laso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Laso 4 Temmuz 1990 tarihinde Balcarce şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquin Marcelo Laso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Laso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Law Legal Services yapmaktadır. Joaquin Laso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquin Laso'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Laso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Laso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joaquin Laso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Laso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2012 yılında Huracan TA

1 Temmuz 2013 yılında Italiano

14 Ocak 2015 yılında Argentinos Jrs.

2 Ocak 2018 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2019 yılında San Luis

13 Ocak 2020 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2021 yılında Independiente

Joaquin Laso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Laso şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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