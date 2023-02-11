Joaquin Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Ledesma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Ledesma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Ledesma 7 Haziran 1989 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Ledesma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Ledesma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquin Ledesma'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Ledesma Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Ledesma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Ledesma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Ledesma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2013 yılında Huracan

1 Ocak 2014 yılında Sacachispas

1 Ocak 2015 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2016 yılında Desamparados

1 Ocak 2019 yılında Vélez (SR)

2 Şubat 2021 yılında CA Mitre

Joaquin Ledesma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Ledesma şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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