Joaquin Leon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Leon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Leon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Leon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Leon 21 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín León Noel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Leon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Leon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquin Leon'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Leon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Leon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joaquin Leon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Leon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Estudiantes RC

Joaquin Leon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Leon şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.