Joaquin Mateo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Mateo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Mateo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Mateo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Mateo 5 Ağu 1997 tarihinde Salta şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquin Mateo Garcia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Mateo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Joaquin Mateo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Mateo'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Mateo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Mateo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Mateo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Mateo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2018 yılında GyT (Salta)

1 Temmuz 2019 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2020 yılında GyT (Salta)

1 Ekim 2020 yılında Estudiantes RC

9 Mart 2021 yılında Instituto AC

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Joaquin Mateo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Mateo şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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