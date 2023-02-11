Joaquin Mendive kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Mendive Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin Mendive kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin Mendive ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joaquin Mendive kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Mendive Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Mendive

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Mendive adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Mendive Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Mendive 8 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Nicolás Mendive şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Mendive Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Joaquin Mendive, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Mendive'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Mendiveboyu ve yaşı kaç

Joaquin Mendive Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Mendive isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Joaquin Mendive Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Mendive futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Huracán II

4 Temmuz 2019 yılında Sacachispas

30 Haziran 2020 yılında Huracán

29 Ağu 2021 yılında UAI Urquiza

31 Temmuz 2022 yılında Ostuni

1 Aralık 2022 yılında Ugento

3 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Joaquin Mendive kimdir

Joaquin Mendive Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Mendive şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joaquin Mendive nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Cristian Chimino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Chimino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Chimino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Chimino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Pantaleone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Pantaleone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Pantaleone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Pantaleone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maximiliano Oliva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Oliva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maximiliano Oliva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Oliva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paolo İmpini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo İmpini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paolo İmpini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo İmpini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?