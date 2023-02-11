Joaquin Mendive kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Mendive Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Mendive adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Mendive Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Mendive 8 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Nicolás Mendive şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Mendive Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Joaquin Mendive, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Mendive'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Mendive Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Mendive isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Mendive Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Mendive futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Huracán II

4 Temmuz 2019 yılında Sacachispas

30 Haziran 2020 yılında Huracán

29 Ağu 2021 yılında UAI Urquiza

31 Temmuz 2022 yılında Ostuni

1 Aralık 2022 yılında Ugento

3 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Joaquin Mendive Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Mendive şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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