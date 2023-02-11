Joaquin Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Molina 16 Aralık 1991 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Molina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Molina'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2016 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2016 yılında Union (S)

1 Ocak 2017 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2018 yılında Union (S)

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

13 Ocak 2020 yılında Tristan Suarez

8 Temmuz 2021 yılında Instituto AC

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Joaquin Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Molina şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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