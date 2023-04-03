Joaquin Mosqueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Mosqueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Mosqueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joaquin Mosqueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joaquin Mosqueira 1 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joaquin Mosqueira Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Unión II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión II takımına - tarihinde katılmıştır. Joaquin Mosqueira'nin Club Atlético Unión II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joaquin Mosqueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joaquin Mosqueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joaquin Mosqueira şuan Club Atlético Unión II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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