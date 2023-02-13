Joaquin Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin Munoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joaquin Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Munoz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Munoz 10 Mart 1999 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Muñoz Benavides şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Munoz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Joaquin Munoz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joaquin Munoz'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Munoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mnzjoaquin/

Joaquin Munozboyu ve yaşı kaç

Joaquin Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joaquin Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid U19

3 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid B

4 Temmuz 2019 yılında SD Huesca

22 Ocak 2020 yılında CD Mirandés

21 Temmuz 2020 yılında SD Huesca

5 Ekim 2020 yılında Málaga CF

30 Haziran 2021 yılında SD Huesca

Joaquin Munoz kimdir

Joaquin Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Munoz şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Joaquin Munoz nereli

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