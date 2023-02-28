Joaquin Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Munoz 28 Aralık 1990 tarihinde Quinta Normal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Emanuel Muñoz Almarza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Munoz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Joaquin Munoz'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Audax Ital. B

1 Temmuz 2014 yılında Audax Italiano

Joaquin Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Munoz şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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