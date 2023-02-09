Joaquin Novillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Novillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Novillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Novillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Novillo 19 Şubat 1998 tarihinde Lomas de San Martín şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Ariel Novillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Novillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Cracks yapmaktadır. Joaquin Novillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Novillo'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Novillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Novillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joaquin Novillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Novillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Belgrano II

1 Temmuz 2019 yılında Belgrano

18 Şubat 2021 yılında Racing Club

31 Aralık 2021 yılında Belgrano

1 Ocak 2022 yılında CA Colón

31 Aralık 2022 yılında Belgrano

2 Ocak 2023 yılında Huracán

31 Aralık 2023 yılında Belgrano

Joaquin Novillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Novillo şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Joaquin Novillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.