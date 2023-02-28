Joaquin Papaleo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Papaleo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Papaleo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Papaleo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Papaleo 23 Mart 1994 tarihinde Santo Tomé şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Matías Papaleo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Papaleo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Papaleo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Papaleo'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Papaleo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Papaleo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Papaleo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Papaleo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CA Unión II

1 Ocak 2015 yılında CA Unión

20 Temmuz 2016 yılında Santamarin

30 Haziran 2018 yılında CA Unión

1 Temmuz 2019 yılında Santamarin

30 Haziran 2020 yılında CA Unión

31 Ağustos 2020 yılında CA Temperley

31 Aralık 2021 yılında CA Unión

3 Ocak 2022 yılında CA Güemes

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

Joaquin Papaleo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Papaleo şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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