Joaquin Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Pereyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Pereyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Pereyra 1 Aralık 1998 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Nicolás Pereyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Pereyra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Pereyra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Pereyra'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Pereyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Pereyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joaquin Pereyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Pereyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2018 yılında Rosario Central

10 Eylül 2020 yılında Famalicão

30 Haziran 2021 yılında Rosario Central

29 Temmuz 2021 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2022 yılında Rosario Central

1 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

Joaquin Pereyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Pereyra şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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