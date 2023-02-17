Joaquin Pombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Pombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin Pombo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin Pombo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joaquin Pombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Pombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Pombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Pombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Pombo 18 Mart 2001 tarihinde Lanus şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Pombo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Joaquin Pombo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Pombo'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Pomboboyu ve yaşı kaç

Joaquin Pombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Pombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Joaquin Pombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Pombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

Joaquin Pombo kimdir

Joaquin Pombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Pombo şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joaquin Pombo nereli

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