Joaquin Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Quinteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Quinteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Quinteros 11 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Quinteros Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Quinteros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joaquin Quinteros'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Quinteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Quinteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joaquin Quinteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Quinteros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Juve. Antoniana

1 Şubat 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2019 yılında Rafaela

3 Temmuz 2020 yılında Gimnasia (J)

10 Ocak 2022 yılında CA Mitre

Joaquin Quinteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Quinteros şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.