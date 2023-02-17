Joaquin Susvielles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Susvielles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin Susvielles kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin Susvielles ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joaquin Susvielles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Susvielles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Susvielles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Susvielles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Susvielles 28 Şubat 1991 tarihinde Santa Rosa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Susvielles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Susvielles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joaquin Susvielles'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Susviellesboyu ve yaşı kaç

Joaquin Susvielles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Susvielles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Joaquin Susvielles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Susvielles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Villa Mitre

1 Temmuz 2014 yılında Olimpo

30 Ocak 2015 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2015 yılında Olimpo

1 Ocak 2016 yılında Ferro (GP)

30 Haziran 2016 yılında Olimpo

1 Temmuz 2016 yılında CA Alvarado

30 Haziran 2018 yılında Olimpo

1 Temmuz 2018 yılında Almagro

1 Temmuz 2019 yılında Platense

15 Mart 2021 yılında Delfín SC

4 Ocak 2022 yılında Belgrano

Joaquin Susvielles kimdir

Joaquin Susvielles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Susvielles şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Joaquin Susvielles nereli

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