Joaquin Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Varela 23 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Héctor Joaquín Varela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Varela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Joaquin Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Varela'nin Club Almagro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Newell's II

1 Ocak 2018 yılında Newell's

1 Ağu 2018 yılında Godoy Cruz

13 Ekim 2020 yılında San Martín (T)

11 Mayıs 2021 yılında Godoy Cruz

12 Mayıs 2021 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2021 yılında Godoy Cruz

12 Ocak 2022 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2022 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Joaquin Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Varela şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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