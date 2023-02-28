Joaquin Verdugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Verdugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin Verdugo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joaquin Verdugo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joaquin Verdugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Verdugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joaquin Verdugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Verdugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Verdugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Verdugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Verdugo 7 Ekim 1996 tarihinde Talca şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Jaime Verdugo Salazar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Verdugo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Verdugo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Haziran 2017 tarihinde katılmıştır. Joaquin Verdugo'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Verdugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Verdugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Joaquin Verdugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Verdugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2017 yılında Huachipato

9 Mart 2022 yılında D. Concepción

31 Aralık 2022 yılında Huachipato

Joaquin Verdugo kimdir

Joaquin Verdugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Verdugo şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joaquin Verdugo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Mirzokhid Mirzamakhmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirzokhid Mirzamakhmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mirzokhid Mirzamakhmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirzokhid Mirzamakhmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yodilan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yodilan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yodilan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yodilan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasur Urinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Urinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasur Urinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Urinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi