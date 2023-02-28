Joaquin Verdugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Verdugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Verdugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Verdugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Verdugo 7 Ekim 1996 tarihinde Talca şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Jaime Verdugo Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Verdugo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Verdugo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Haziran 2017 tarihinde katılmıştır. Joaquin Verdugo'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Verdugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Verdugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Verdugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Verdugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2017 yılında Huachipato

9 Mart 2022 yılında D. Concepción

31 Aralık 2022 yılında Huachipato

Joaquin Verdugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Verdugo şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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