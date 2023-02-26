Joaquin Verges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Verges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Verges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Verges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Verges 1 Haziran 1992 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Azzem Vergés Collazo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Verges Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Verges, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joaquin Verges'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Verges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Verges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joaquin Verges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Verges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Tacuarembó

8 Ocak 2015 yılında Wanderers

24 Ağustos 2017 yılında Rentistas

30 Ocak 2018 yılında Tacuarembó

12 Temmuz 2018 yılında CD Águila

5 Ağustos 2020 yılında Tacuarembó

8 Ocak 2021 yılında ADR Jicaral

17 Ağustos 2021 yılında Marte

3 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

22 Haziran 2022 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2022 yılında Gualaceo SC

Joaquin Verges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Verges şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.