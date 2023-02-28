Joazhino Arroe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joazhino Arroe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joazhino Arroe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joazhino Arroe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joazhino Arroe 5 Haziran 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Joazhiño Waldhir Arroé Salcedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joazhino Arroe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joazhino Arroe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joazhino Arroe'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joazhino Arroe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joazhino Arroe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joazhino Arroe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joazhino Arroe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Siena U19

29 Ağustos 2011 yılında Alianza Lima

30 Haziran 2012 yılında Siena U19

31 Ağustos 2012 yılında Braga B

31 Aralık 2012 yılında Siena U19

1 Ocak 2013 yılında Sport. Cristal

17 Mart 2016 yılında U. San Martín

5 Ocak 2017 yılında Real Garcilaso

5 Ocak 2018 yılında Sport Boys

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

9 Mart 2021 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Joazhino Arroe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joazhino Arroe şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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