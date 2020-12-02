Gizem Karaca, Fox TV'nin başarılı dizisi Baraj kadrosuna katıldıKarantinayı ihlal eden öz kardeşini polislere ihbar etti!Manisaspor 1 - 1 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu2020-2021 Şile Yıldızspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucuBlu TV ücretsiz mi? Blu TV hafta sonu ücretsiz mi? Blu TV 5-6 Aralık'ta ücretsiz mi?2020-2021 Batman Petrol Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Isparta 32 Spor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor maç özeti, maç sonucuGüneş sistemini tartıştıkları video sosyal medyayı sallamıştı! Konyalı gençler konuştuTekirdağspor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. Jobuum uygulaması ile işe alımlarda yeni dönem başlıyor!

Jobuum uygulaması ile işe alımlarda yeni dönem başlıyor!

İnsan kaynakları yöneticilerinin kalifiye bir çalışana ulaşabilmesini kolaylaştıran ve işe alım esnasında zamandan ve maliyetten tasarrufu sağlayan uygulama hizmete açılıyor.

Jobuum uygulaması ile işe alımlarda yeni dönem başlıyor!

Küresel rekabet arenasında şirketler nitelikli ve dijital çağa uygun becerilere sahip çalışan bulmakta güçlük çekiyor. Dünyanın önemli araştırma şirketlerinden Gartner’ın araştırmasına göre, İK liderlerinin yüzde 46'sı çalışanlarının gelecekteki performansı sağlamak için gerekli becerilerden yoksun olduğunu bildiriyor. JobuUm uygulaması İK biriminin istenen niteliklere sahip adaylara ulaşmasını kolaylaştırıyor ve iş mülakatları için harcanan zamandan tasarruf sağlıyor.

Jobuum uygulaması ile işe alımlarda yeni dönem başlıyor!

"SÜREÇ İNAVOSYONU SAĞLIYOR"

İşe alım ve iş bulma sürecine yenilikçi bir anlayış sunan Start-Up’ın dört kurucu ortağından Çınar Ergin yeni uygulama ile ilgili şunları söyledi: “Mobil teknolojinin gelişmesi ile birlikte zaman artık paradan daha değerli hale geldi. Jobuum ile süreç inovasyonu gerçekleştirerek İnsan Kaynakları uzmanlarına işe alım süreçlerinde büyük bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. İnsan Kaynakları uzmanları platform ile aradıkları niteliklere göre oluşturdukları iş ilanlarına mülakat sorularını ve cevap sürelerini ilave edebiliyor, beğendikleri mülakatları puanlamaya göre listeleme özelliği ile kaydedebiliyorlar. Platformun Türkiye’nin genç, dinamik ve yeniliklere açık iş dünyasında kısa sürede yaygınlaşacağına inanıyoruz. Hedefimiz öncelikle Türkiye’de büyümek ve sonrasında yurtdışına teknoloji ihraç eden şirketlerden biri olmak.”

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT