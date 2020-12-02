Jobuum uygulaması ile işe alımlarda yeni dönem başlıyor!

Küresel rekabet arenasında şirketler nitelikli ve dijital çağa uygun becerilere sahip çalışan bulmakta güçlük çekiyor. Dünyanın önemli araştırma şirketlerinden Gartner’ın araştırmasına göre, İK liderlerinin yüzde 46'sı çalışanlarının gelecekteki performansı sağlamak için gerekli becerilerden yoksun olduğunu bildiriyor. JobuUm uygulaması İK biriminin istenen niteliklere sahip adaylara ulaşmasını kolaylaştırıyor ve iş mülakatları için harcanan zamandan tasarruf sağlıyor.

"SÜREÇ İNAVOSYONU SAĞLIYOR"

İşe alım ve iş bulma sürecine yenilikçi bir anlayış sunan Start-Up’ın dört kurucu ortağından Çınar Ergin yeni uygulama ile ilgili şunları söyledi: “Mobil teknolojinin gelişmesi ile birlikte zaman artık paradan daha değerli hale geldi. Jobuum ile süreç inovasyonu gerçekleştirerek İnsan Kaynakları uzmanlarına işe alım süreçlerinde büyük bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. İnsan Kaynakları uzmanları platform ile aradıkları niteliklere göre oluşturdukları iş ilanlarına mülakat sorularını ve cevap sürelerini ilave edebiliyor, beğendikleri mülakatları puanlamaya göre listeleme özelliği ile kaydedebiliyorlar. Platformun Türkiye’nin genç, dinamik ve yeniliklere açık iş dünyasında kısa sürede yaygınlaşacağına inanıyoruz. Hedefimiz öncelikle Türkiye’de büyümek ve sonrasında yurtdışına teknoloji ihraç eden şirketlerden biri olmak.”