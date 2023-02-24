Jocelin Behiratche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jocelin Behiratche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jocelin Behiratche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jocelin Behiratche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jocelin Behiratche 8 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jocelin Behiratche Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Creatio Management yapmaktadır. Jocelin Behiratche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jocelin Behiratche'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jocelin Behiratche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jocelin Behiratche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jocelin Behiratche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jocelin Behiratche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Giorgione

11 Ocak 2021 yılında KF Tirana

Jocelin Behiratche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jocelin Behiratche şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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