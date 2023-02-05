Jocelyn Janneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jocelyn Janneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jocelyn Janneh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jocelyn Janneh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jocelyn Janneh 6 Aralık 2002 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. Aslen Sierra Leone uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jocelyn Janneh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER'ART yapmaktadır. Jocelyn Janneh, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jocelyn Janneh'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jocelyn Janneh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jocelyn Janneh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jocelyn Janneh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jocelyn Janneh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2022 yılında Kayserispor

23 Temmuz 2022 yılında SC Bastia

Jocelyn Janneh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jocelyn Janneh şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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