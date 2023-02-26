Jody February kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jody February Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jody February adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jody February Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jody February 12 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Jody Jason February şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jody February Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jody February'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jody February Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jody February isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jody February Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jody February futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2014 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2019 yılında Sundowns

31 Ağustos 2019 yılında Cape Umoya Utd.

31 Ağustos 2020 yılında Sundowns

10 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

30 Haziran 2022 yılında Sundowns

25 Ocak 2023 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2023 yılında Sundowns

Jody February Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jody February şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Strandfontien FC, Ajax Cape Town

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.