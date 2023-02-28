Joe Abrigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Abrigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Abrigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Abrigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Abrigo 22 Mart 1995 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joe Axel Abrigo Navarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Abrigo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Joe Abrigo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Abrigo'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Abrigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Abrigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joe Abrigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Abrigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Coquimbo Unido

15 Aralık 2016 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2018 yılında Tiburones Rojos

30 Haziran 2019 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2020 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2021 yılında Coquimbo Unido

15 Şubat 2021 yılında Audax Italiano

22 Şubat 2021 yılında Unión Española

20 Ağustos 2021 yılında Ñublense

21 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

Joe Abrigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Abrigo şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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