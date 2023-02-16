Joe Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Anderson 6 Şubat 2001 tarihinde Stalybridge şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph William Anderson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Anderson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Joe Anderson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sunderland futbol takımında oynamaktadır. Sunderland takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Anderson'nin Sunderland ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Joe Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joe Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Everton Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Everton U18

1 Temmuz 2019 yılında Everton U23

31 Ocak 2023 yılında Sunderland

Joe Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Anderson şuan Sunderland takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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