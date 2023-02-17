Joe Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Bell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Bell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Bell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Bell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Bell 27 Nisan 1999 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yeni Zelanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joe Zen Robert Bell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Bell Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Joe Bell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Bell'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Joe Bellboyu ve yaşı kaç

Joe Bell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Bell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joe Bell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Bell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında W. Phoenix Res.

1 Ağu 2017 yılında Virginia Cavs

10 Ocak 2020 yılında Viking FK

1 Şubat 2022 yılında Bröndby IF

Joe Bell kimdir

Joe Bell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Bell şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Joe Bell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Joe Bell nereli

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