Joe Besant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Besant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Besant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Besant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Besant 13 Mayıs 2003 tarihinde Romsey şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joe Matthew Besant şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Besant Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Star Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Besant'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joe Besant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Besant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Bournemouth U18
1 Temmuz 2020 yılında Blackfield
20 Kasım 2020 yılında Bournemouth U18
19 Temmuz 2021 yılında Nacional U19
1 Ağustos 2022 yılında Mafra A23
Joe Besant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Besant şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Romsey Town,
Wyvern Saints (-2017),
AFC Bournemouth (2017-2021)
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