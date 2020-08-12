ABD'de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi olacak Joe Biden, başkan olduğu takdirde yardımcısının Kamala Harris olduğunu duyurdu. Harris, 1915 olaylarının ABD, tarafından soykırım olarak tanınması istenen önergeyi Senato'ya sunan isimler arasında yer almıştı. Bu kapsamda Kamala Harris kimdir? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

KAMALA HARRİS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Kamala Harris, Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olarak 1964 yılında ABD'nin Kalifornia eyaletinde dünyaya geldi ve 55 yaşındadır. Howard Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Californiya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

2003 yılında San Francisco'da bölge savcısı olarak görev yaptı.

2010-2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. Siyasete de giren Kamala Harris, 2016'da Demokrat Parti'den California Senatörü seçildi.

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday adayı oldu.

Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını söylemişti.

Ancak aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasına son verdi ve mart 2020'de Joe Biden'a destek verdiğini duyurdu.

ERMENİ OLAYLARININ SOYKIRIM OLARAK TANINMASI İÇİN ÖNERGE VERMİŞTİ

Harris, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için çalışmalarda bulunmuştur. Bu kapsamda, 2019'da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.