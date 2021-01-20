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Joe Biden başkanlık yemini edecek! Washington'da devir teslim töreni heyecanı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Joe Biden bugün TSİ 20.00'de Washington'da Kongre binasının önünde başkanlık yemini edecek.

Joe Biden'ın Kongre binasının önüne kurulan özel platformda düzenlenecek törenle başkanlık yemini edecek.  Kamala Harris'in ise 49. Başkan Yardımcısı olarak yemin edeceği törende Biden'ın yaklaşık 20 dakikalık bir konuşma yapması bekleniyor.

Katılımın çok sınırlı tutulduğu törenle göreve başlayacak olan Joe Biden, ABD'nin seçilen en yaşlı başkanı olurken Donald Trump ise halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD başkanı olarak tarihte yer alacak.

Koronavirüs önlemleri ve Kongre binasına yapılan saldırı dolayısıyla diğer devir teslim törenlerinden farklı olarak  yemin töreni 30 yıl sonra ilk kez açık havada gerçekleştiriliyor.

Ayrıntılar geliyor..

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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