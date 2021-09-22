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  3. Joe Biden konuşurken salonda İsrail'e dair dikkat çeken görüntü!

Joe Biden konuşurken salonda İsrail'e dair dikkat çeken görüntü!

ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunurken, İsrail heyetine ayrılan koltuklar boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

Joe Biden konuşurken salonda İsrail'e dair dikkat çeken görüntü!

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, önemli başlıklara yer verdi. Biden, uluslararası topluma da iş birliği mesajı vererek, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." dedi. O anlarda salonda İsrail için ayrılan koltukların boş olması da dikkat çekti.

Joe Biden konuşurken salonda İsrail'e dair dikkat çeken görüntü!

BİDEN İLK KEZ BAŞKAN OLARAK BM GENEL KURULUNA HİTAP ETTİ!

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna geçen Joe Biden, "başkanlık" sıfatı ile bugün ilk kez BM Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Biden, konuşmasında ABD'nin savaşlara son vermesi gerektiğini ve silahın bir güç olarak kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.

Biden yönetimi olarak güçlü ülke, zayıf ülke ayrımının ve zorla toprak ele geçirme savaşlarının karşısında duracağını belirten Biden, "Müttefiklerimizi ve dostlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkelerin daha zayıf ülkeleri ezme ve zorla topraklarını ele geçirme çabalarına karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.

Joe Biden konuşurken salonda İsrail'e dair dikkat çeken görüntü!

"HİÇBİR ZAMAN PES ETMEMELİYİZ"

ABD olarak, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için verdiği sözü tutacağını hatırlatan Biden, "ABD, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için verdiği sözü tutacaktır. İran'ın nükleer anlaşma şartlarına dönmesini sağlamak için konuda P5 1 (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD, Almanya) ülkeleri ile diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. İran nükleer anlaşma şartlarına dönerse, biz de aynısını yapmaya hazırız." mesajını verdi.

Orta Doğu'da anlaşmazlıkların çözümü için uzun bir yol kat edeceklerini söyleyen Biden, "Bağımsız bir Yahudi devletine desteğimiz açıktır. Ancak, İsrail'in demokratik bir Yahudi devleti olarak geleceğinin oluşturulması ve demokratik bir Filistin devleti için en iyi yol, iki devletli çözümdür. Şu anda bu çözüm için alacağımız uzun bir yol var ancak hiçbir zaman pes etmemeliyiz." dedi.

İSRAİL SANDALYELERİ BOŞ KALDI

Tüm bu önemli açıklamalar gerçekleşirken, ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki BM Genel Kurulu'nun 76. Oturumu sırasında İsrail ve Filistinliler hakkında konuşurken İsrail heyeti için ayrılan koltukların boş kalması dikkatlerden kaçmadı!

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