Joe Biden ve Soykırım

Sözde Ermeni Soykırımını destekleyen Joe Biden ve yerli, yabancı avenesi son yıllarda her alanda güçlenen ülkemizi, Ermeni lobilerine göz kırparak yıpratmaya çalışıyor. Oysa ABD’nin Dünya üzerinde yapmış olduğu soykırım ve katliamlar hafızamızda çok diri. Eğer biz ABD’nin bütün soykırımlarını dile getirsek sadece Joe Biden’in ismiyle akrostiş bir soykırım yelpazesi değil tüm Amerikalıların isimlerinden akrostiş soykırımlar silsilesi çıkar. İşte Joe Biden baş harfleriyle ABD soykırımları…24 Haziranı hatırlatan yerli işbirlikçilerine ve tüm dünyaya hatırlatmakta fayda var. Evet biri soykırım mı dedi.

JAMESTOWN SOYKIRIMI

ORTADOĞU SOYKIRIMI

ENDONEZYA SOYKIRIMI



BOSNA HERSEK SOYKIRIMI

İRAN SOYKIRIMI

DARFUR SOYKIRIMI

EKVADOR SOYKIRIMI

NİKARAGUA SOYKIRIMI

J AMESTOWN SOYKIRIMI

1607 yılında Jamestown'a yerleşen İngiliz kolonistler, (Bugünkü ABD’nin ataları) başlangıçta kızılderililerle dostane ilişkiler sürdürüyorlardı. İngilizlerin Powhatan olarak bildiği Reis Wahunsonacock öldükten sonra yerine geçen Opechoncanough aynı politikayı sürdürmedi. İlişkileri ilk başta bozmadıysa da el altından asker topluyordu.

22 Mart 1622'de kolonistlere karşı ani bir saldırı düzenlediler ve kadın, erkek çocuk ayrımı yapmaksızın 350'den fazla insanı öldürdüler.

O RTADOĞU SOYKIRIMI

1991 yılında ABD, Kuveyt’in işgali üzerine Irak’a girdi. 6 haftada 85 bin ton bomba atıldı. Ürdün Kızılay’ına göre savaşta 113 bin sivil Iraklı öldü. 1991’den 1998’e kadar ise, kötü beslenme ve hastalık nedeniyle yarısından fazlası çocuk olmak üzere 1 milyonun üzerinden Iraklı hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra ABD, Saddam paniği yaşayan Arap yarımadasına, milyonlarca dolarlık silah ve uçak sattı. 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaşta Irak’ı işgal ederken çok sayıda katliama da imza attı. Bunlardan biri de binlerce sivilin katledildiği ve tarihe “ölüm otoyolu katliamı” olarak geçen saldırı oldu. Bunun yanı sıra Arap baharı adı altında Libya, Suriye, Tunus, Mısır gibi birçok Ortadoğu ülkesinde yakın tarihimizde milyonlarca insanı katletti.

E NDONEZYA SOYKIRIMI

(1965-1966)1965 ve 1966 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya’daki demokratik yoldan seçilmiş hükümetin devrilmesini tertip etmek için Britanya ve Avustralya’yla birlikte çalıştı ve bu darbeyi 500 bin ila 1 milyon arası Endonezyalı köylü, işçi, aydın ve aktivistin ölümü izledi. 1975’te Suharto, Washington’daki destekçilerinden, Doğu Timor’u işgal etmek için onay aldı. Endonezya ordusu, Amerika Birleşik Devletleri’nden ve ABD uydusu İsrail’den gelişkin silah sistemleri edinerek yoksul ada ülkesini ilhak etti ve sakinlerinden en az 180 bin kişiyi öldürdü.

B OSNA HERSEK SOYKIRIMI

(1992-1995)Amerikan askerleri NATO operasyonu çerçevesinde Balkanlar’a müdahale etti ve Yugoslavya’nın bölünmesinden sonra ortaya çıkan etnik çatışmaların bir parçası oldu. 1992’den 1995’e kadar süren “Bosna Savaşı” boyunca tarihte eşine ender rastlanan katliamlar yapıldı ve 250.000’in üzerinde Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından BM ve tüm dünyanın gözleri önünde öldürüldü.

İ RAN SOYKIRIMI

(1953)ABD, 1953 yılında Moskova yanlısı İran Başbakanı Musaddık’ı darbeyle devirdi.Yerine Şah Rıza Pehlevi’yi getirdi. Böylece Şah, ABD’yi de arkasına alarak, İran’ın tek yetkilisi oldu. 1 yıl sonra İran topraklarındaki petroller için İngiliz, Fransız ve Amerikan şirketleriyle anlaşma yaparak ABD’ye borcunu ödedi. İran diktatörü Şah Pehlevi tarafından, ABD’nin ekonomik, siyasi ve askeri desteğiyle on binlerce İranlı infaz edildi.

D ARFUR SOYKIRIMI

(2003-2008)Darfur, Irak, Suriye ve Somali gibi güney, batı ve doğudaki farklı inanç ve etnik gruplar arasında üçe bölünerek işgal edilebilir özelikte bir bölge idi. Buradaki serveti yağmalamak üzere bölgeye müdahale eden ABD ve müttefikleri ile bu bölgede katliamlar başlatıldı. Uluslararası kuruluşlara göre Sudanın Darfur bölgesinde bugüne kadar 200-300 bin insan hayatını kaybetti. 2003’te başlayan silahlı ayaklanma nedeniyle, 2008 yılına kadar yaklaşık 30 bin kişi katliamdan geçirilmiş; 200 bin kadar insan açlık ve sefalet nedeniyle ölmüştür. Yakılıp yıkılan yurtları nedeniyle 2 milyon 700 bin insan tehcir edilip mülteci kamplarında toplanmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre savaş suçu nedeniyle toplam 300 bin insan ölmüştür.

E KVADOR SOYKIRIMI

(1993)Ekvador'da çevre yasalarının eksikliği yüzünden Ekvador Kızılderilileri çevre kirliliğine maruz kalmışlardır. 1993 yılında aralarında Cofan, Siona, Huaorani ve Quichua gibi Kızılderili halklarının da olduğu 30.000 Ekvadorlu Lago Agrio petrol sahasında petrol çıkaran ABD petrol şirketi Texaco ile enerji şirketi Chevron Corporation aleyhine dava açmıştır. Texaco şirketi yerel halka zarar veren atıkları kaldırmamıştır. Ucu yerli halka dokunan bu çevre felaketi kimilerine göre çevre ırkçılığı (kimilerine göreyse bir soykırımdır.)

N İKARAGUA SOYKIRIMI

(1981-1990)Nikaragua1909 yılında ABD tarafından işgal edildi ve 1933 yılına kadar da ABD’nin güdümündeki toprak ağaları tarafından yönetildi. ABD o yıl ordusunu Nikaragua’dan çekti ve iktidarı göstermelik bir jestle Anastasio Somoza isimli bir başka işbirlikçisine bıraktı. 1981 yılında Başkan Reagan yönetimi, Nikaragua “kontra”larını eğitti. Nikaragua Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen ve finanse edilen devrim karşıtı Kontralar’ın başlattığı bir iç savaş ile 50 bin sivil hayatını kaybetti. Dört buçuk milyon nüfuslu ülkede 50 bin kişinin ölmesine neden olan bu iç savaş aynı zamanda Sandinista hükümetinin neredeyse bütün kaynaklarını da tüketti.

