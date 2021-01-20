Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanıJoe Bide, karısı Jill Biden ile yemin törenine katılmak için Kongre binasına geldi. İşte Joe Biden yemin töreni canlı izle | ABD Başkanı Joe Biden yemin töreni canlı yayın linki İşte detaylar...

JOE BİDEN YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE | ABD BAŞKANI JOE BİDEN YEMİN TÖRENİ CANLI YAYIN LİNKİ

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

Joe Biden yemin töreni canlı izle linki:

ABD BAŞKANI JOE BİDEN YEMİN TÖRENİ CANLI YAYIN LİNKİ

JOE BIDEN YEMİN TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Tören, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da yapılacak.

JOE BIDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

ABD'de geçen sene 3 Kasım'da yapılan seçimleri kazanarak görevdeki Donald Trump'ı mağlup edip 46'ncı ABD Başkanı seçilen Joe Biden, bugün Türkiye saati ile 20.00'da yemin ederek Beyaz Saray'a çıkıyor. Bu yılki tören corona virüsü (koronavirüs) ve 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında düzenliyor. ABD'nin yeni lideri Biden, yemin töreni öncesi Twitter hesabından "Amerika'da yeni bir gün" mesajı paylaştı. Öte yandan yemin töreni öncesi bomba ihbarı üzerine boşaltılan Yüksek Mahkeme'de ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.