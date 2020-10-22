Joe Biden'a Obama desteği! Sahaya inerek vatandaşlardan oy istedi

ABD'de eski ABD Başkanı Barack Obama, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'a destek vermek için Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde sokağa çıkıp vatandaşlardan oy talebinde bulundu. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.